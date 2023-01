Leopard: ministro Difesa ucraino: "Franca discussione con Berlino su invio carri armati'

Il Leopard 2 è visto come un potenziale punto di svolta per l'Ucraina, perché progettato specificamente per competere con i carri armati russi T-90

"Abbiamo avuto una franca discussione sui Leopard 2" con il ministro della Difesa tedesco. Lo ha detto il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov dopo aver incontrato gli alleati occidentali alla base aerea di Ramstein in Germania. "Discussione che continuerà", ha aggiunto. La Germania non ha ancora deciso se inviare i carri armati in Ucraina o consentire ad altri paesi di donare i propri, nonostante le pressioni su Berlino affinché agisca.

Ma il Leopard 2 è visto come un potenziale punto di svolta per l'Ucraina, poiché è facile da mantenere e progettato specificamente per competere con i carri armati russi T-90, che vengono utilizzati nell'invasione. Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha affermato che le opinioni restano divergenti riguardo la fornitura dei Leopard e ha negato che Berlino stia bloccando una tale mossa. In base alle leggi tedesche sulle esportazioni, altri paesi che vogliono fornire Leopard, come la Polonia e la Finlandia, non possono farlo finché Berlino non dà il via libera.