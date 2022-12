Gad Lerner: "Meloni a Museo Ebraico? A 45 anni sua è commozione tardiva"

''Giorgia Meloni ha 45 anni. Diciamo come minimo che la sua è una commozione tardiva. Dichiararsi amici di Israele non basta a rimuovere le colpe storiche del razzista Almirante, di cui essa fino a ieri rivendicava l'eredità''. E' quanto dice all'Adnkronos Gad Lerner, commentando l'intervento di ieri del premier Giorgia Meloni al Museo Museo Ebraico di Roma per la cerimonia di accensione della Chanukkià.

(di Alisa Toaff)