Les Roches si conferma leader nella formazione in hospitality management con un nuovo accordo con l'UNWTO e l'ampliamento del suo campus a Marbella

MARBELLA, Spagna, 8 settembre 2022 /PRNewswire/ -- Nell'ambito del suo impegno per lo sviluppo del turismo sostenibile, Les Roches, membro affiliato dell'Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO) dal 2017, ha firmato un accordo che riafferma la volontà di entrambe le parti di continuare la loro collaborazione in importanti aree come l'imprenditorialità, la formazione dei giovani e la trasformazione digitale.

Questa nuova partnership è legata all'impegno di Les Roches di creare, sotto la denominazione "Spark", una sfera di innovazione globale che possa influenzare il settore dell'ospitalità e ispirare gli studenti di tutto il mondo a concepire idee innovative e startup trasformative che rispettino i principi del turismo sostenibile.

Con questo nuovo impegno, i campus di Les Roches in Svizzera e Spagna diventeranno centri dinamici dell'innovazione turistica, dove le aziende nazionali e internazionali potranno esporre le loro applicazioni, prodotti e servizi relativi all'innovazione turistica, consentendo esperienze sempre più tecnologiche.

Zurab Pololiskashvili, segretario generale dell'UNWTO, ha dichiarato: "Per ripensare il turismo e trasformare il settore in modo che realizzi il suo enorme potenziale, dovremo sostenere nuove idee e nuovi talenti. L'UNWTO è orgogliosa di lavorare con Les Roches per formare i leader del turismo del futuro, promuovere l'imprenditorialità e far avanzare la trasformazione digitale del turismo a livello globale e locale".

Benoit-Etienne Domenget, CEO di Sommet Education, gruppo educativo leader nella formazione in ospitalità e nelle arti culinarie, che comprende Les Roches, Glion Institute of Higher Education, Ecole Ducasse, Indian School of Hospitality e Invictus Education, ha affermato: "Non solo ci impegniamo per trasformare il settore turistico, ma contribuiamo anche a cambiarlo ispirando e supportando le nuove generazioni affinché possano trasformare le loro idee in realtà".

In occasione del 25° anniversario della scuola, Les Roches ha anche inaugurato la sua nuova residenza studentesca. Questa espansione, che aumenterà la capacità residenziale della scuola del 20%, è un'importante integrazione al brand Les Roches e differenzia il campus di Marbella dalle altre scuole internazionali del settore. Nell'ultimo decennio, il campus di Marbella ha visto crescere il suo corpo studentesco di oltre il 65% e, grazie al suo prestigio, ora attrae più di 100 nazionalità ogni semestre. Per l'anno accademico 2022-2023, Les Roches Marbella ospiterà più di 1.800 studenti, un grande traguardo dei suoi 25 anni di storia. Parlando del risultato, Carlos Díez de la Lastra, CEO di Les Roches, ha dichiarato: "Siamo profondamente grati per l'accoglienza che Les Roches Marbella sta ricevendo in tutti i settori: educativo, turistico e istituzionale. Per noi questa espansione è un salto di qualità che ci consentirà di rispondere alla forte domanda di talenti professionali e che ci posizionerà ancora di più nel settore del turismo di lusso su scala internazionale".

