L'esperto di geopolitica: "La Germania potrebbe non consegnare i Leopard perché non si fida dei suoi tank"

David Rossi ipotizza che Berlino possa avere paura di vedere la propria industria bellica messa alla gogna e che non sia presa in considerazione in futuri contratti miliardari

Tutti parlano dei carri armati tedeschi Leopard II e del rifiuto di Berlino a consegnarli (o farli consegnare da chi ne ha già) all’Ucraina. Ma perché agli ucraini servono tanto dei tank? "L’unico successo della guerra della Russia, da quando ha aggredito l’Ucraina il 24 febbraio di un anno fa - risponde l'esperto di geopolitica David Rossi parlando con l'Adnkronos - è stato unificare i territori occupati in Donbass con la Crimea, illegalmente annessa nel 2014: questo ha creato un corridoio terrestre invece di un lungo (e fragile) ponte stradale e ferroviario. Proprio quel territorio potrebbe essere lo scenario di una nuova controffensiva ucraina, secondo l’ex comandante delle forze armate americane in Europa, il tenente generale Ben Hodges: la guerra di liberazione si vince o si perde in Crimea e attorno a quella. Con i carri armati occidentali, invece che con vetusti tank sovietici 'rinfrescati' e potenziati, le forze del generale Zaluzhny potrebbero 'sfondare le difese russe in direzione di Mariupol' e isolare la Crimea dalla Russia. Non solo: sempre secondo il generale in pensione, carri armati più efficaci potrebbero consentire un uso più efficace della fanteria, che potrebbe seguirli in sicurezza".

Se è chiaro l’obiettivo, chi è favorevole ad aiutare l’Ucraina nel raggiungerlo? "Il primo ministro britannico Sunak, fedele alla linea dei suoi predecessori - sottolinea Rossi - ha confermato l’invio di almeno quattordici Challenger, il principale carro armato dell'esercito britannico. Così, si aiuterebbe Kiev a 'respingere le truppe russe'. Costruito alla fine degli anni '90, il carro armato Challenger sarà il carro armato più moderno a disposizione dell'Ucraina e dell’intera guerra, a meno che i Russi non schierino il T14 Armata, quello di concezione più recente. Il Regno Unito inizierà nei prossimi giorni ad addestrare le forze armate ucraine all'uso di carri armati nonché degli AS90, grandi cannoni semoventi. Londra lamenta che 'l'assistenza internazionale è stata troppo lenta' e questa lentezza 'è esattamente ciò che la Russia vuole che facciamo: rimanere titubanti…A meno che non facciamo un passo avanti e sosteniamo l'Ucraina, la Russia non se ne andrà - e questo significherà che il bullo ha vinto'".

"E qui arriviamo al punto - spiega Rossi - Il Challenger, ottimo tank che finora ha avuto in combattimento una sola perdita, e per fuoco amico, non è stato prodotto in numeri enormi: il Regno Unito ne ha in dotazione meno di quattrocento, di cui due quinti non operativi. L’alternativa, con una storia recente e priva di esemplari distrutti, è il carro armato francese Leclerc, di cui purtroppo risultano operativi meno di settecento pezzi, in uso in Francia, Emirati arabi e Giordania. Esiste un tank che per diffusione non crea problemi: è il famigerato Leopard 2, uno dei simboli dell’industria bellica teutonica, di cui sono stati prodotti poco meno di quattromila esemplari, in dotazione anche a Paesi molto attivi nel sostenere l’Ucraina, come Polonia, Spagna, Danimarca e Repubblica Ceca, che però non possono essere trasferiti a Kiev senza il consenso di Berlino".

"E qui emergono le congetture sulle motivazioni - rileva l'esperto di geopolitica - Il cancelliere tedesco Scholtz non vuole inimicarsi ulteriormente la Russia di Putin, con cui era amichevolmente in affari fino a un anno fa e per il quale un suo predecessore, Schroeder, lavora pure? O il problema è, secondo la versione ufficiale, il rifiuto degli Americani di sostituire i tank Made in Germany con pezzi modernissimi provenienti da oltreoceano? La verità potrebbe essere più terra terra: il Leopard 2 ha una storia di veicoli distrutti o catturati che definirei impressionante per un mezzo tutto sommato ancora attuale. Sul web si trovano foto e video dell’ISIS che ritraggono diversi Leopard completamente distrutti, alcuni con le loro torrette fatte saltare in aria come se fossero dei T72 sovietici qualsiasi".

"La guerra in Ucraina per i Paesi produttori di armi - conclude il proprio ragionamento Rossi - è un’occasione promozionale unica: mentre la Russia non riesce a impiegare un sistema d’arma o un mezzo di propria produzione che sia esente da difetti e limiti costruttivi, mostrare al mondo di essere capace di sostituire la produzione di Mosca con pezzi di ottima fattura può valere la firma di contratti miliardari sui mercati internazionali. Siamo sicuri che a Berlino non faccia paura il rischio di vedere decine dei propri tank più rappresentativi distrutti in combattimento e la propria industria bellica messa alla gogna?".