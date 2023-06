L'estate di "I love fruit & veg from Europe": abbronzatura da urlo mangiando frutta e verdura. In tavola macedonie, frullati e insalate

Il programma che promuove il consumo di ortofrutta italiana ed europea invita a mangiare carote, albicocche, pesche, peperoni, pomodori, ciliegie per una tintarella sana e naturale.

NAPOLI, Italia, 29 giugno 2023 /PRNewswire/ -- Abbronzatura e benessere vanno di pari passo, il segreto è mangiare frutta e verdura, proteggere la pelle ed esporsi al sole negli orari migliori della giornata: il mattino fino alle 10-11 ed il tardo pomeriggio dopo le 16-17. Parola di "I love fruit & veg from Europe", il programma di informazione e promozione cofinanziato dall'Unione Europea e gestito da un raggruppamento di cinque organizzazioni di produttori agricoli (Terra Orti, A.O.A., La Deliziosa, Agritalia e Meridia). Scopo principale del programma consiste nel diffondere la cultura del mangiare sano e del benessere, attraverso l'acquisto ed il consumo di frutta e verdura rigorosamente di stagione, italiane ed europee, compresi i prodotti biologici e quelli con marchi di qualità.

Nella top list dei cibi da consumare per ottenere una tintarella perfetta, al primo posto ovviamente spicca la carota, ma ci sono anche altri frutti come le albicocche, le pesche i meloni, dal colore tendente all'arancione, che sono ricchi di betacarotene, detto anche "provitamina A", che stimola la produzione di melanina ed è un ottimo alleato per contrastare l'azione dei raggi solari sulla pelle. Ipocaloriche, idratanti e ricche di sani minerali, le carote sono anche un ottimo spuntino da portare al mare. Le albicocche sono ricche anche di fibre, regolarizzano le funzioni dell'intestino e rappresentano un'importante fonte di potassio.

Il progetto "I love fruit & veg from Europe" raccomanda inoltre, che in tavola non manchino i cibi tendenti al rosso: pomodori, peperoni angurie, ciliegie, sono tutti ricchi divitamina A e licopene, un antiossidante cosiddetto funzionale. Essendo ricchi d'acqua e sali minerali contribuiscono a proteggere la pelle, la reidratano, la mantengono tonica e ne preservano anche il colorito.

Per dissetarsi e mangiare sano, questi prodotti possono essere abbinati per creare dei centrifugati, delle macedonie fresche o delle gustose insalate arricchite con yogurt. E, per chi vuole abbinamenti più ricercati, si può aggiungere del basilico, della menta o della frutta secca.

Scoprite le ricette proposte da "I love fruit & veg from Europe": www.ilovefruitandvegfromeurope.com

Enjoy. It's from Europe!

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2143273/iLOVE_F_V_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2143274/footer_oriz_F_V_IM2_ITA_1_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/lestate-di-i-love-fruit--veg-from-europe-abbronzatura-da-urlo-mangiando-frutta-e-verdura-in-tavola-macedonie-frullati-e-insalate-301866296.html