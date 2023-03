L’Etna fa da sfondo alla prima tappa del Campionato Interregionale di Motocross

La prima tappa di campionato interregionale Calabria, si è disputata domenica 19 febbraio, presso il Crossodromo Mottacross di Motta San Giovanni (RC), mc organizzatore Enduro Forever RC. Molte le adesioni da parte di piloti calabresi e siciliani. La manifestazione si è svolta in una bellissima giornata di sole, con l’Etna come sfondo meraviglioso. Alle ore 08:45 partenza per le prove cronometrate e alle 11:00 inizio prime manche, tutto nel rispetto degli orari previsti nella tabella di marcia.

RISULTATI PRIMA PROVA

Sul podio, in ordine di arrivo, troviamo per la categoria 65 minicross Arcuri Pasquale (urzia racing), Nistico Simone (srt racing) e Visconti Marcoantonio (nsc racing); categoria 85, Scarfone Riccardo (tecnoride) e Principato Gabriele (srt racing).

Categoria MX2 Esordienti, Calla’ Vincenzo (tecnoride), Micieli Alessandro (desmolupi) e Garcea Michael (urzia racing);

Categoria MX 1 Esordienti, Marino Giovanni (motosport), D’amico Roberto (desmolupi) e Suppa Giuseppe (Fly racing team);

Categoria MX2 Sport, Iachino Demetrio (motosport), Vicari Giuseppe (motosport) e Lenti Mario (patacross);

Categoria MX 1 Sport, Barillà Vincenzo (MC Tirreno), Magro Vitaliano (desmolupi) e Mancuso Gaetano (fly racing team);

Categoria MX 125 Silver, Mafrici Antonio (srt racing), Lazzarotto Alessio (patacross) e Tripodi Saverio (Enduro Forevr);

Categoria 125 Gold, Barcella Flavio (srt racing), Vicari Agostino (mc Tirreno) e Buttiglieri Salvatore (motosport)

Categoria MX Femminile, Crea Aurora (srt racing) e Finocchio Luana (fly racing team);

Categoria MX 2 Exper, Asciutto salvatore (urzia racing), Gatto Gianpaolo (srt racing), Pungitore Bruno (urzia racing);

Categoria MX 1 Expert: Costanzo Bruno (tecnoride), Corrao Antonio (patacross) e Scerbo Nicholas (tecnoride);

Categoria MX 2 Master: Riolo Carmelo Francesco (motosport), Oppedisanon Francesco Pio (urzia racing);

Categoria MX 1 Master: Carbone Pasquale (mc Tirreno), Marafioti Giuseppe (motosport), Iannello Davide (patacross);

Categoria MX 2 Over40 Silver: Seminara Salvatore(motosport), Citraro Salvatore (rafanello circuit), Calello Rosario (srt racing);

Categoria MX 1 Over40 Silver: Deodato Damiano (patacross), Calogero Antonino (fly racing team), Pagliaro Gianni (desmolupi);

Categoria MX 2 Over40 Gold: Lione Davide (patacross), Lazzarotto Salvatore (patacross) Sestito Giuseppe (fly racoing team);

Categoria MX 1 Over40 Gold: Schiavone Danilo (fly racing team), Pellicone Roberto (mc tirreno), Cavallaro Demetrio (srt racing);

Prossimo appuntamento per la seconda prova il 12 marzo 2023 presso il crossodromo Ciambra, Gioia Tauro (RC).