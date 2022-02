Letta: "Con M5S rapporto politico che dura e durerà"

"Io sono molto fiero dell'impegno Pd in questi due anni di pandemia. Un lavoro portato avanti insieme ai nostri alleati, in particolare con M5S nel Conte 2, e che è proseguito con il governo Draghi. E' un lavoro che continuerà anche dopo. Il cemento che crea affrontare prove così dure come la pandemia, credo sia un cemento forte. E' un rapporto politico che dura e durerà". Così Enrico Letta alla Direzione del Pd.

Il leader dem è poi passato al tema dei conti pubblici: "L'aumento vertiginoso del debito pubblico - ha detto - rappresenta il vero problema, tipico del nostro Paese e che fa la differenza tra noi e gli altri Paesi europei. E' per noi il problema principale. Il nostro è un partito che sa come si affrontano questi temi. La riduzione del debito pubblico" c'è stato con il Pd al governo. "Noi faremo tutto quanto in nostro potere per far scendere il debito perchè sarà un debito che graverà sulle spalle dei giovani".