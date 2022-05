Letta: 'La cosa più importante della mia vita è fare tre figli'

''Ci sono dei momenti in cui ti fermi e fai dei piccoli bilanci su quello che hai fatto... La cosa più importante che ho avuto è fare tre figli, tre persone che fanno la loro vita, vivono con te una relazione del tutto speciale. Li vedi crescere, che cambiamo e questo è fondamentale, perchè hai uno specchio di come sei tu e sei cambiato... Così capisci che c'è il passato e il presente, che sei cambiato. E lo dico con grande rispetto per chi non ha vissuto l'esperienza della genitorialità. La nascita di un figlio è un'esplosione di energia". Lo ha detto Enrico Letta, segretario del Pd, agli Stati generali della natalità.

''Il nostro Paese si sta perdendo, si sta asciugando'' a causa del crollo di natalità ''perchè manca sempre più quell'energia fondamentale che la nascita di un bambino mette alla comunità''. ''Il terzo figlio è un obiettivo Paese. Dobbiamo fare tre figli per coppia. Questo è il primo obiettivo'' per combattere la crisi demografica. ''Il secondo obiettivo è favorire l'integrazione dei bambini che magari non sono nati in Italia ma parlano italiano''.