Letta torna alla Camera: "Sono emozionato"

“Sono emozionato, per me è il secondo primo giorno di scuola, visto che ho avuto la fortuna di vivere molte vite. Tra l’altro, non è un inizio semplice”. Lo ha detto Enrico Letta, intercettato dai cronisti alla Camera, lasciando il gruppo del Pd, dove ha incontrato la capogruppo Debora Serracchiani. “Rientro alla Camera da trionfatore? No, sono stato eletto, entro da parlamentare di Siena. Non bisogna pensare che il risultato di ieri abbia significati superiori rispetto a quelli che ha” ha detto al suo primo giorno da deputato, eletto alle suppletive dopo 7 anni dall’ultima volta.

I deputati del Pd hanno accolto con un applauso, in piedi, l'ingresso in aula del segretario del Pd Enrico Letta. "Un onore e una grande emozione entrare di nuovo in Aula, qualche anno dopo. #Democrazia #Parlamento" twitta Enrico Letta.

"Il segretario del Pd, Enrico Letta, ha preso di nuovo posto a Montecitorio dopo la vittoria nel collegio di Siena!" ha twittatato Il dem Emanuele Fiano condividendo la foto del ritorno sugli scranni dell'aula di Montecitorio di Letta. Il segretario siede a fianco della capogruppo Debora Serracchiani.