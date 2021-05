Letta ringrazia Fedez: "Rai si scusi"

Il segretario del Pd Enrico Letta ringrazia Fedez per le parole sul palco del Primo Maggio: "Ci aspettiamo scuse dalla Rai, un chiarimento. Io voglio ringraziare Fedez, il fatto che uno come lui parli di questi temi rende possibile di rompere questo tabù" visto "che sembra che non si può parlare di diritti perché siamo in pandemia", ha affermato il segretario del Pd, ospite di Radio24. "Io - spiega - sono perfettamente d'accordo con le sue parole".