Lettera con minacce morte a Tajani: "Continuo a lavorare con serenità"

"Non so nulla chi sia chi ha inviato la lettera, se ne occupano le Forze dell’Ordine", ha dichiarato il ministro degli Esteri

"Sono lettere di minacce che arrivano al ministero. Se ne sta occupando la Guardia di Finanza ……. Stanno vedendo loro il da farsi. Non è che uno si fa intimidire perché minacciano di morte. Non so nulla chi sia chi ha inviato la lettera, se ne occupano le Forze dell’Ordine, ma alla Farnesina le misure di sicurezza sono state già innalzate dopo che ci sono state le minacce degli anarchici. Continuiamo a lavorare con grande serenità”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ospite di 'Agorà' su Raitre, sulla vicenda della lettera minatoria arrivata alla Farnesina.

Leggi anche Governo, lettera a Tajani con minacce di morte

A quanto si apprende, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha chiamato al telefono il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, per esprimergli totale solidarietà per le minacce ricevute.

"Desidero rivolgere al Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, sentimenti di solidarietà e vicinanza per le gravissime minacce subite. Esprimo la più ferma condanna per questo gesto vile e ignobile. Auspico la pronta individuazione dei responsabili", dichiara il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

"Piena solidarietà e vicinanza al ministro Tajani. Le minacce contro un ministro della Repubblica sono inaccettabili, inqualificabili e vergognose. Il governo non si lascerà intimidire da questi violenti estremisti. Auspico una unanime condanna da parte di tutte le forze politiche”, ha dichiarato il vice ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli. "Mi auguro che questi delinquenti vengano identificati e puniti in tempi brevi dalle competenti autorità giudiziarie", ha aggiunto Cirielli. "Un intollerabile clima d’odio ideologico che la sinistra extraparlamentare, direttamente o indirettamente, continua a fomentare perché non riesce ad accettare la piena legittimazione di un governo di destra-centro, democraticamente eletto dal popolo", ha concluso il vice ministro.

"A nome mio e di tutto il gruppo di Forza Italia alla Camera esprimo solidarietà e vicinanza al ministro Tajani per la lettera con gravissime minacce di cui è stato destinatario. Un episodio inaccettabile da condannare senza se e senza ma. Purtroppo, stiamo vivendo un clima molto pericoloso, con una spirale d'odio e violenza allarmante. Sono certo che Antonio non si farà intimidire e continuerà a lavorare per il bene del Paese con la passione e la determinazione che da sempre lo contraddistinguono", dichiara Alessandro Cattaneo, presidente dei deputati di Forza Italia. "Solidarietà al ministro Antonio Tajani, altro esponente del governo oggetto di vergognose minacce. Nessuno si fa intimidire, avanti nell'azione di buon governo del centro-destra", scrive su Twitter Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera.

"La Lega esprime solidarietà e vicinanza al ministro Tajani. Le vergognose e vigliacche minacce di morte inviate al ministro, confermano che il governo di centrodestra sta lavorando nella giusta direzione. Auspichiamo che vengano presto individuati i mittenti e invitiamo tutte le forze politiche ad abbassare i toni per il bene del Paese", dichiarano i capigruppo di Camera e Senato della Lega Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.