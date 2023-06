LetteraSenzaBusta lancia il telegramma online con avviso di consegna

Si chiama Telegramma 1 ed è il primo e unico servizio di invio telegrammi online con avviso di consegna elettronico. Grazie a questa innovativa funzionalità, il mittente (finalmente) viene a conoscenza dell'avvenuta consegna del telegramma inviato al destinatario.

Milano, 13/06/2023 - Rispetto ad altre nazioni europee come la Germania e la Francia che l’hanno dismesso da diversi mesi, in Italia, il telegramma è ancora un servizio molto utilizzato soprattutto per inviare ad amici e conoscenti le condoglianze in caso di decesso di una persona cara o per inviare brevi comunicazioni urgenti ed importanti.

In questo mercato LetteraSenzaBusta.com ha lanciato Telegramma 1, il servizio online per inviare telegrammi in tutta Italia, che a differenza di tutti gli altri, comunica al mittente l’avvenuto recapito al destinatario. Il telegramma, fino ad ieri ha sempre avuto un grande problema: il mittente non veniva mai a conoscenza dell’avvenuta consegna al destinatario, a meno che al momento dell’invio, non acquistasse anche il costoso servizio opzionale di avviso di avvenuto recapito cartaceo.

A partire da oggi, inviando un Telegramma 1, il mittente avrà l’avviso di consegna elettronico incluso nel costo di invio, sarà immediatamente informato via email e non avrà più alcun dubbio sull’avvenuta consegna o meno del telegramma; cosi non dovrà più contattare il destinatario per sapere se lo stesso l’ha effettivamente ricevuto, gesto davvero imbarazzante e fuori luogo, soprattutto in caso di invio di un telegramma di condoglianze, che fino ad ieri il mittente era costretto a fare per avere la certezza della consegna del suo telegramma.

Telegramma 1 non è disponibile presso gli uffici postali e nemmeno utilizzando il servizio telefonico di dettatura telegrammi, ma solo online dal sito web www.LetteraSenzaBusta.com

Le prestazioni di recapito del Telegramma 1 sono garantite da Poste Italiane S.p.A. con tempi di consegna che variano da 24 a massimo 48 ore in base al cap del destinatario e alle zone in cui la consegna avviene a giorni alterni.

Al momento della compilazione online del Telegramma 1, si ha la possibilità di scegliere tra migliaia di frasi pronte per ogni avvenimento, sia personale che professionale, come per esempio manifestare le proprie condoglianze a una persona cara, fare i migliori auguri di compleanno, matrimonio o anniversario oppure per saluti militari, compravendite immobiliari e molto altro.

I prezzi di invio di un Telegramma 1 con avviso di consegna elettronico partono da soli Euro 12,97 iva inclusa per un telegramma di 15 parole, con pagamento online tramite carta di credito o prepagata tramite la piattaforma Stripe.

Per maggiori informazioni:

Sito web: https://www.letterasenzabusta.com

Email: servizioclienti@letterasenzabusta.com

Numero verde: 800 135 834