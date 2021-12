Letti in legno davvero sostenibili? Con la linea ARBRA di Vivere Zen si può!

Torino, 15 dicembre 2021. Vivere Zen , da oltre dieci anni, ha una mission precisa: produrre arredo realmente biologico e sostenibile non soltanto per l’ambiente, ma anche per l’economia italiana. Da questa ambiziosa idea è nata la linea di letti in legno ARBRA , che sostiene l’ambiente e l’artigianato locale, garantendo una produzione 100% italiana grazie alla collaborazione con le maestranze della Val di Susa.

Per rendere ancora più efficace questo processo, Vivere Zen ha avviato due importanti collaborazioni con la cooperativa La Foresta di Susa e con la Compagnia del Cotone, al fine di creare una filiera trasparente, tutta italiana, per la quale è in studio lo sviluppo di un sistema di certificazione tramite tracciabilità con woodchain.

I letti in legno della linea ARBRA fanno parte dell’ampia produzione di letti in legno artigianali Vivere Zen, ma come vengono prodotti?

Incredibile ma vero: senza sfruttare coltivazioni dedicate alla produzione del legno! Infatti, i letti in legno ARBRA sono prodotti usando il 5% degli alberi rimossi durante la manutenzione annuale delle foreste della Val di Susa, processo finalizzato a mantenere in equilibrio questi boschi, preservandone la biodiversità ed il ciclo vitale.

Tutto questo rientra nel circolo virtuoso della cosiddetta blue economy: usando gli alberi “in avanzo ”si crea legno da opera; dal legno si crea mobilio; i trucioli di scarto dei processi intermedi vengono, in fine, usati come biocombustibile per il riscaldamento.

Per dare un’idea dei volumi, solo dalla Val di Susa col legno così ottenuto si potrebbero creare ogni anno 30.000 letti e riscaldare 3.000 abitazioni, anche queste costruite con il legno locale.

Nella produzione dei letti in legno ARBRA, blue economy e green economy si uniscono nel maggiore rispetto della natura e nel sostegno alle microaziende del territorio.

Ma la lavorazione artigianale lascia spazio anche all’innovazione tecnologica. Infatti, da una parte l’assemblaggio è agevolato dalla combinazione di elementi modulari di facile lavorazione e dalla progettazione e simulazione 3D del prodotto finito, dall’altra, grazie ad un sistema di controllo numerico ogni pezzo può essere riprodotto con precisione è sostituito facilmente, in caso di necessità.

Quali sono le caratteristiche dei letti della linea ARBRA?

Per prima cosa, sono prodotti in Italia da maestranze italiane, a sostegno di un’attività d’artigianato alla quale, spesso, non viene dato il giusto peso e la giusta importanza.

Lo stile dei letti in legno ARBRA è minimalista, semplice, in linea con la filosofia Zen, anche se è possibile aggiungere un tocco di design foderando alcune parti con tessuti in cotone, con un’ampia selezione di colori, realizzati dalla Parà, azienda italiana di grande pregio. Per completare il tuo letto in legno realmente sostenibile, Vivere Zen ha realizzato un materasso in lattice 100% naturale certificato FSC

Quindi, perché dovresti scegliere un letto in legno ARBRA di Vivere Zen?

Scegliere un letto in legno ARBRA vuol dire accogliere uno stile di vita sano, perché migliorerà la qualità del tuo sonno e quindi della tua vita. Inoltre, potrai fare la differenza grazie al bassissimo impatto ambientale, rispettando la natura, l’ambiente e gli artigiani grazie ai quali è stato possibile avviare questo virtuoso processo produttivo.

Per maggiori informazioni

Vivere Zen: https://www.viverezen.it/chisiamo.chtm

Arredo Bio, materiali e prodotti: https://arredo.bio/

Arredo giapponese: https://futon.it/

Comunicato stampa a cura di Iside Web e Bill eCommerce