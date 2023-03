L'ex Br Persichetti: "L'estradizione non ha più senso, e l''esilio' non è una passeggiata"

"La Procura si era già espressa rigettando la richiesta di estradizione, e lo ha fatto sulla base di una serie di argomentazioni fondate giuridicamente. Non ha senso a un certo punto, quando c'è una distanza abnorme rispetto ai fatti, la punizione, tenendo conto oltretutto del fatto che l'esilio non è una passeggiata. E' una vita precaria, con mille problematiche, per cui poi l'inserimento ha richiesto decenni". Paolo Persichetti, negli anni '80 nelle Brigate Rosse-Unione dei Comunisti, primo (e unico) ex terrorista estradato in Italia dalla Francia, commenta così all'Adnkronos la possibile pronuncia in senso favorevole della Corte di Cassazione francese all'estradizione di dieci terroristi.

"Quella degli anni Settanta nel suo complesso la generazione più sanzionata in assoluto - continua - Non sono mai stati emessi tanti secoli di carcere ed ergastoli, sappiamo che sono state fatte leggi speciali per le quali a parità di reato chi li faceva con l'aggravante del terrorismo prendeva da un terzo alla metà in più per non parlare della precedenza penale per cui si andava a scadenza su un fatto perché non trovavano le prove e per lo stesso fatto venivano riemessi sempre elementi nuovi, un nuovo mandato di cattura riqualificando il fatto. Di abusi, di pratiche d'eccezione ce ne sono state un'infinità. Qui ci troviamo di fronte a un eccesso di punizione, ci si accanisce anche a distanza di tempo. Il problema vero è che quelle persone sono lì perché ci si attendeva che, passato un certo numero di anni, sopraggiungesse una soluzione politica, come sempre è stato. Questo non è avvenuto e sono rimaste delle soluzioni appese".

E sottolinea: "Ci sono degli ossessionati che continuano a pensare che gli anni Settanta siano il problema dell'Italia, sono persone che hanno gravi disturbi della personalità. Dove sta l'ingiustizia? Per via Fani ci sono state 27 condanne, ma solo 16 hanno fatto l'azione, quella è una ingiustizia: qualcuno se ne preoccupa? Ora vedremo come si pronuncerà la Cassazione, anche il contesto politico non è più favorevole. Vediamo quello che succede, ma soprattutto come argomenteranno in un caso o in un altro".

(di Silvia Mancinelli)