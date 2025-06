L’ex segretario Cisl Sbarra nominato Sottosegretario con delega al Sud

L’ex segretario della CISL, Luigi Sbarra, entra ufficialmente nel Governo con il ruolo istituzionale di Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega al Sud. In occasione della cerimonia di giuramento del nuovo Sottosegretario, a Palazzo Chigi, il Premier Meloni ha dichiarato: “Vogliamo continuare a rafforzare l’occupazione nel Mezzogiorno, che in questo periodo è stato la locomotiva d’Italia, crescendo più della media nazionale”. Luigi Sbarra ha ringraziato il Presidente del Consiglio per la fiducia accordata: “Per me è un onore servire le istituzioni. Il mio impegno sarà massimo per contribuire al rafforzamento della crescita, sviluppo, coesione e occupazione nel Mezzogiorno”. Il Sottosegretario ha poi ricordato che: “Grazie all’azione del Governo Meloni, il Sud ha conosciuto significativi segnali di ripresa economica, sociale e occupazionale. Bisogna proseguire per questa traiettoria, colmando i divari storici e valorizzando le opportunità disponibili, a partire dalle risorse del PNRR e dagli Accordi di coesione sottoscritti con le regioni del Mezzogiorno”. Riguardo alle priorità e alle strategie da attuare, Sbarra ha dichiarato: “Rilancio degli investimenti pubblici e privati, potenziamento delle infrastrutture, della sanità, delle PMI, della legalità, della formazione e dell’istruzione rimangono le priorità per fare del Sud un’area strategica a livello industriale, energetico e commerciale”.

Link al comunicato del Governo: https://tinyurl.com/49pm5e4m