Lexus: crossover e SUV per una mobilità che sta cambiando

Milano, 18 Maggio 2023. La mobilità sta cambiando: e cambia perché deve cambiare e diventare finalmente più sostenibile; non è un mistero, infatti, che i trasporti delle persone e della merce sono una delle principali fonti di inquinamento e di emissioni di gas serra, con serie conseguenze per l’ambiente e per salute delle persone.

Molto si sta facendo, è indubbio, ma molto c’è ancora da fare, da parte di tutti, istituzioni, imprese e privati cittadini. L’industria automobilistica è senz’altro coinvolta nella “rivoluzione verde” e, in effetti, negli ultimi anni ha dato segnali positivi cercando di sviluppare tecnologie sostenibili.

Fra i tanti esempi che si potrebbero fare, merita sicuramente una menzione Lexus, il brand premium della casa giapponese Toyota, che da molti anni ha sposato una politica “green” non soltanto producendo veicoli con tecnologie a basso impatto ambientale, ma anche proponendosi di ridurre, entro il 2050, le emissioni di anidride carbonica relative alla produzione.

Da molti anni Lexus ha iniziato lo sviluppo di veicoli elettrificati ricorrendo a tecnologie particolarmente innovative; lo testimonia anche, fra le altre cose, la produzione di crossover e SUV ibridi come quelli delle linee UX e RX, alimentati da tecnologia Lexus Premium Hybrid (Full Hybrid) che consente loro di percorrere molti chilometri in modalità solo elettrica e, quindi, con zero emissioni. Sempre sul fronte della mobilità sostenibile non si deve poi dimenticare che la casa giapponese propone anche modelli Plug-in Hybrid e Full Electric.

Le carline RX e UX di Lexus: stile, prestazioni e sicurezza

Per quanto riguarda i crossover e i SUV della linea UX, Urban Crossover, Lexus propone 4 diversi allestimenti di SUV compatti: di volume (Design), di ingresso (Urban), alto di gamma (F Sport e Luxury). I motori della linea UX sono alimentati dalla tecnologia Premium Hybrid (Full Hybrid) che gestisce sia un motore elettrico che un motore a combustione interna. La guida in modalità elettrica è a emissioni zero; la motorizzazione di questi veicoli consente un risparmio sensibile di carburante e una riduzione notevole di anidride carbonica (circa 128 g/km, tranne che nel caso dell’allestimento Luxury in cui le emissioni sono di 137 g/km).

La linea Lexus UX è particolarmente elegante, funzionale e aerodinamica; i dettagli sono curatissimi e la lavorazione artigianale degli interni è uno spettacolo nello spettacolo essendo gestita dai maestri Takumi; le prestazioni di guida sono eccellenti. A seconda dell’allestimento i prezzi variano dai €42.500 ai €56.500. Vari i servizi che il conducente può sfruttare (analisi di guida, localizzazione della vettura ecc.).

Per quanto concerne la linea RX, Radiant Crossover, la proposta consta di tre allestimenti di SUV di grandi dimensioni: Executive (motorizzazione Hybrid e Plug-in, rispettivamente 350h e 450h+), Luxury (Plug-in, 450h+) e F-Sport (Hybrid Turbo, 500h). La motorizzazione 350h eroga 250 CV, quella 450+ eroga 309 CV e un’autonomia elettrica superiore ai 65 km di percorrenza; la 500h, la più performante, eroga 371 CV.

Per quanto riguarda i prezzi si va dagli €81.000 della linea Executive ai €98.000 della linea Luxury fino ai €110.500 della linea F-Sport.

Da ricordare per quanto riguarda la linea UX, le proposte Lexus UX Full electric, la versione 100% elettrica dei crossover compatti di Lexus, forniti in due allestimenti, Premium e Luxury; i prezzi vanno, rispettivamente, da €57.000 a €61.000.

Tutti i modelli, sia UX che RX, sono dotati del futuristico sistema di sicurezza Lexus Safety System+.

