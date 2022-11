Lexus Golf Challenge 2022: un gran finale nel cuore del Salento

Lexus Golf Challenge 2022 si è concluso nel cuore del Salento.

Un evento che si è svolto lungo un percorso durato sei mesi che ha visto coinvolti 10 diversi circoli esclusivi sul territorio nazionale dove si sono scontrati 1.140 giocatori di cui 44 finalisti, la tappa finale del Lexus Golf Challenge si è svolta presso l’Acaya Golf Club, nel Salento.

Un torneo che ancora una volta testimonia l’impegno e la passione del marchio premium del Gruppo Toyota. Iniziato lo scorso giugno, i 44 vincitori degli ultimi incontri si sono ritrovati alla finalissima del circuito Lexus, in Puglia.

Ad accompagnare i partecipanti del Lexus Golf Challenge è stata la nuova NX 450h+.

Si tratta della prima ibrida plug-in del brand nipponico, un modello che si caratterizza per la notevole potenza complessiva, per l’efficienza e capacità di guida EV.

Maurizio Perinetti, Direttore Lexus Italia ha dichiarato: “Il silenzio, la precisione, la fermezza e la professionalità sono solo alcuni degli elementi che accomunano Lexus con la disciplina del Golf, due sfere apparentemente lontane ma, in realtà, in grado di intersecarsi perfettamente per dar vita a prestigiose partnership. edere NX Plug-In Hybrid protagonista della Lexus Golf Challenge 2022 è stata la perfetta occasione per mostrare la nostra visione di elettrificazione, nonché per porre gli accenti sulla potenza, efficienza e capacità – elementi che fanno di Lexus un grande player nel campo automotive e dei golfisti dei grandi sportivi sul campo”.

Quattro i vincitori del Lexus Golf Challenge 2022

Ad aggiudicarsi la coppia, quattro i vincitori: Federico Testù (Circolo Cervia), Milo Gianluca (Circolo Milano Molinetto), Farinacci Rossano (Circolo il Pavoniere, Prato) e Piras Nicola (Circolo Milano Molinetto).