Lexus LBX: il baby Crossover

Dimensioni compatte per un baby SUV lussuoso ed elegante: la nuova Lexus LBX sarà una interpretazione in chiave luxury della Yaris Cross.

Lexus LBX è stato presentato a sorpresa con un teaser dal brand luxury di Toyota

I dettagli tecnici sul nuovo modello sono scarsi, ma dal suo nome possono ricavare delle indicazioni: la X fa pensare alla sua “parentela” con la gamma crossover della Casa giapponese, mentre la “B” è un'indicazione del segmento di appartenenza: la nuova Lexus LBX avrà dimensioni compatte e un prezzo concorrenziale.

Il teaser del frontale ci rimanda un muso robusto, con un cofano corto e gruppi ottici a LED collegati tra di loro da una striscia cromata. Non c’è la classica griglia Lexus ma una presa d’aria a nido d’ape.

Lexus LBX: una Yaris Cross in versione luxury

Nella parte posteriore, presenti nuovi gruppi ottici a LED che abbracciano l’intera larghezza della vettura.

L’idea in Casa Lexus di un SUV baby non è nuova, ma risale già al 2015 allorquando venne presentato uno studio di design LF-SA; qualche anno dopo, nel 2020 le voci si sono rafforzate quando è stata presentata la prima Toyota Yaris Cross, da qui registrazione del marchio LBX da parte del brand giapponese.

Tutte queste coincidenze portano a pensare che il nuovo LBX sarà la versione in chiave Lexus, della Toyota Yaris Cross e quindi oltre a condividerne la piattaforma GB-A avrà all’incirca le stesse dimensioni, ossia una lunghezza intorno ai 4,18 metri, una larghezza di 1,76 metri ed un’altezza di 1,560 metri.

Probabile anche la presenza della stessa motorizzazione, con il motore 1.5 WT-i a tre cilindri abbinato a due motori elettrici per la variante FWD o tre per la AWD-i, per una potenza di 114 CV ed una coppia di 120 Nm.

La presentazione sul mercato europeo è fissata per il prossimo 5 giugno.