LG Energy Solution lancia in Europa il nuovo sistema di inverter ibrido

Il nuovo Sistema di inverter ibrido monofase sarà disponibile alle utenze europee a partire da luglio

I clienti potranno beneficiare della grande facilità di installazione e messa in servizio delle batterie e dell’inverter, con in più un servizio di assistenza post-vendita impeccabile

Francoforte, Germania, 29 giugno 2023- LG Energy Solution (KRX: 373220, LGES), leader mondiale nella produzione di batterie avanzate agli ioni di litio, lancia un nuovo sistema di inverter ibrido per rispondere alle molteplici esigenze delle utenze domestiche europee.

Questa nuova soluzione debutterà sul mercato nel mese di luglio ed è dotata di una funzionalità di back-up integrata, progettata appositamente per integrarsi alla perfezione con le esclusive batterie LGES. La soluzione testimonia l’audace evoluzione del marchio dalla produzione di batterie alla fornitura di impianti completi.

In risposta alle crescenti esigenze degli installatori e dei clienti, il nuovo inverter ibrido sarà disponibile in configurazione sia ad alta tensione (HV) sia a bassa tensione (LV).

L’opzione HV sarà lanciata prima in Spagna e in Italia e combina le nuove batterie Prime da 400 V (Energia utilizzabile: 9,6 kWh, 16 kWh) con gli inverter ibridi (5 kW, 6 kW). Grazie alla possibilità di collegare un inverter a un massimo di 2 batterie per ottenere più capacità e potenza, il sistema può vantare una capacità massima di 32 kWh e rappresenta la scelta ideale per i clienti che vogliono un impianto ad alta potenza, robusto ed efficiente.

L’opzione BT può essere collegata in parallelo con un massimo di 2 gruppi batteria a 48 V esistenti (Energia utilizzabile: 5,9 kWh, 8,8 kWh, 11,7 kWh), per una capacità massima di 23,4 kWh. Questa soluzione completa batteria + inverter sarà disponibile in tutta Europa ed è concepita per i clienti che desiderano un sistema più economico con una capacità elevata.

L’architettura semplificata e la funzionalità plug-and-play delle batterie le rende la soluzione ideale per gli impianti fotovoltaici e di accumulo di nuova installazione, offrendo anche la possibilità di aggiornare le utenze già dotate di impianti fotovoltaici.

In aggiunta, l’impianto potrà essere monitorato in tempo reale con l’app LGES, con ovvi vantaggi sia per gli installatori sia per i clienti. Gli installatori possono portare a termine l’installazione con più facilità, mentre i clienti potranno accedere in tempo reale ai dati sulla produzione di energia solare e sul consumo domestico. In aggiunta, a breve gli installatori e i clienti potranno beneficiare dell’accesso facilitato ai servizi extra e all’assistenza tecnica gestiti direttamente da LGES.

“Il vantaggio più grande della nostra nuova soluzione combinata è la sua praticità,” ha dichiarato Denny Thiemig, Presidente di LG Energy Solution Europe GmbH. “Gli installatori beneficiano di un processo di installazione e messa in servizio notevolmente semplificato, e non finisce qui: i clienti ora possono accedere a tutti i servizi di cui hanno bisogno attraverso un unico riferimento. Non c’è nulla di più pratico”.

La nuova soluzione di inverter ibrido di LGES testimonia la forte dedizione dell’azienda nell’offrire ai suoi clienti un’esperienza d’uso eccellente e un’affidabilità che solo il leader mondiale nella produzione di batterie può garantire. Questa integrazione innovativa incarna perfettamente la passione per l’eccellenza del marchio LGES che garantisce la soddisfazione del cliente in ogni momento, dall’installazione alla manutenzione fino all’uso quotidiano.

A ulteriore conferma di ciò, il nuovo sistema di inverter ibrido è coperto da una garanzia completa di 10 anni sulla batteria e sull’inverter, a tutto vantaggio della tranquillità dei clienti e dell’affidabilità dell’impianto nel lungo periodo.

LG Energy Solution

LG Energy Solution (KRX: 373220), nata da LG Chem, è attualmente produttore leader a livello mondiale di batterie agli ioni di litio per i comparti dei veicoli elettrici e della mobilità, dell’IT e dei sistemi di accumulo di energia. Con 30 anni di esperienza in tecnologie rivoluzionarie nell’ambito delle batterie e un’ampia attività di ricerca e sviluppo (R&D), l’azienda è il primo detentore al mondo di brevetti nel settore delle batterie, con oltre 25.000 titoli di protezione. La sua solida rete globale, che si estende in Nord America, Europa, Asia e Australia, comprende impianti di produzione di batterie nati da joint venture con le principali case automobilistiche, come General Motors, Stellantis N.V., Hyundai Motor Group e Honda Motor Co. All’avanguardia nel settore del green business e della sostenibilità, LG Energy Solution mira a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050, incarnando al contempo il valore della crescita condivisa e promuovendo una cultura aziendale diversificata e inclusiva. Per ulteriori informazioni sulle idee e le innovazioni di LG Energy Solution, visitare il sito https://news.lgensol.com

La divisione ESS di LG Energy Solution

Da quando, nel 2015, è iniziata la produzione di massa di celle per batterie per sistemi di accumulo di energia (ESS), LG Energy Solution fornisce soluzioni ESS complete, partendo da celle, pacchi/rack e alloggiamenti per arrivare ai sistemi di gestione delle batterie. La gamma di prodotti ESS dell’azienda copre tutte le applicazioni del settore, tra cui reti e sistemi di accumulo di energia in ambito residenziale e per uso commerciale e industriale. LG Energy Solution ha acquisito NEC nel 2021 e in breve tempo ha costituito negli Stati Uniti l’integratore di sistemi LG Energy Solution Vertech.

Contatti

Sylvi Burkhardt

Richieste Europa / Zeno Group Germany

Sylvi.Burkhardt@zenogroup.com

+49 22 18 28 28 175

Woosik Jin

Richieste globali / Zeno Group Korea

woosik.jin@zenogroup.com

+82 10 5307 6656