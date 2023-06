LG Energy Solution presenta le ultime innovazioni a ees Europe 2023 di Monaco di Baviera

- Da semplice fornitore di batterie, LG Energy Solution offre oggi sistemi completi, scalando posizioni sul mercato

- Quest’anno, con il tema “Change Your Energy, Charge Your Life”, LGES presenta il suo nuovo marchio “LG Energy Solution enblock” insieme a un’entusiasmante gamma di prodotti ESS residenziali e su scala di rete

Monaco di Baviera, Germania, 14 giugno 2023 - LG Energy Solution (LGES; KRX: 373220), leader mondiale nella produzione di batterie avanzate agli ioni di litio, ha annunciato mercoledì la presentazione di un nuovo sistema di accumulo residenziale a marchio LG Energy Solution enblock, insieme a diversi nuovi prodotti ESS residenziali e su scala di rete, in occasione della più grande e diversificata manifestazione fieristica e conferenza internazionale dedicata alle batterie e ai sistemi di accumulo energetico in Europa.

La fiera ees Europe 2023 si terrà dal 14 al 16 giugno presso la Messe München di Monaco di Baviera. Durante l’appuntamento è possibile vedere i migliori sistemi di accumulo di energia elettrica provenienti da tutto il mondo. Con il tema “Change Your Energy, Charge Your Life”, LGES ha presentato una linea innovativa di prodotti a batteria, tra cui due modelli a marchio enblock, un nuovo sistema di inverter ibrido: si tratta di un’innovativa soluzione containerizzata con celle LFP avanzate e un S-Frame pack.

LG Energy Solution enblock, dall’inglese “energia” più “blocco”, indica uno spazio contenente energia e riassume perfettamente l’impegno di LGES nel fornire il massimo nell’ambito delle soluzioni energetiche. Come fonte primaria di energia all’interno della casa, LG Energy Solution enblock migliorerà la sostenibilità consentendo un ciclo ininterrotto di ricezione, immagazzinamento e rilascio di energia. In occasione di questo evento, LGES ha preparato una sessione dimostrativa e una presentazione dal vivo per offrire agli installatori informazioni preziose sui nuovi prodotti enblock.

L’attesissimo LG Energy Solution enblock E è un sistema di accumulo di energia residenziale all’avanguardia, di facile installazione e dotato degli avanzati pack LFP dell’azienda. LG Energy Solution produce batterie LFP differenziate, che coniugano la densità energetica con la durata e la qualità. Una progettazione e un controllo di processo rigorosi garantiscono inoltre una produzione di massa di alta qualità rispetto ai prodotti concorrenti disponibili sul mercato.

LG Energy Solution enblock E presenta una soluzione completa, con la possibilità di utilizzare quattro moduli (12,4 kWh) in un singolo armadio ed espanderlo per ospitare cinque moduli (15,5 kWh) quando sono necessarie prestazioni superiori. Questa soluzione versatile concepita su misura per i proprietari di utenze domestiche sarà lanciata nella seconda metà del 2023. Questo sistema compatto ad armadio offre opzioni di installazione flessibili sia all’interno che all’esterno e consente di espandere facilmente la capacità della batteria aggiungendo moduli per soddisfare i crescenti requisiti di potenza.

LG Energy Solution enblock S è un sistema di accumulo di energia residenziale impilabile che LGES ha progettato in modo che da potersi armonizzare con l’arredamento dell’ambiente domestico. Questo prodotto di facile utilizzo è disponibile sia in versione stand-alone che a parete, e ai clienti viene offerta, dopo l’installazione iniziale, la possibilità di espandere la capacità della batteria incorporando tre (10,6 kWh), quattro (14,1 kWh) o cinque (17,7 kWh) pack. Il lancio del modello è previsto per la prima metà del 2024.

Il nuovo sistema di inverter ibrido, la cui introduzione sul mercato per le utenze domestiche europee è prevista per il terzo trimestre del 2023, garantisce semplicità di installazione e messa in servizio sia per le batterie che per gli inverter. È disponibile sia in configurazione ad alta (AT) che a bassa tensione (BT). Introdotta per la prima volta in Spagna e in Italia, l’opzione AT abbina batterie Prime da 400 V (9,6 kWh, 16 kWh) a inverter ibridi (5 kW, 6 kW) per sistemi a elevata energia e alta potenza. Nell’opzione BT viene collegato un inverter ibrido con un massimo di due unità di batterie da 48 V in parallelo (5,9 kWh, 8,8 kWh, 11,7 kWh), offrendo una capacità massima di 23,4 kWh.

Grazie all’app di monitoraggio e assistenza abbinata, gli installatori beneficiano di un processo di installazione semplificato, mentre i clienti hanno accesso in tempo reale ai dati sulla produzione di energia solare e sul consumo energetico domestico, oltre a poter accedere comodamente a tutti i servizi attraverso un unico punto di contatto; infine, una garanzia aziendale estesa di 10 anni copre sia la batteria che l’inverter.

La nuova soluzione containerizzata con celle LFP avanzate è un prodotto assemblato in fabbrica che offre comodità di installazione e un vantaggio competitivo nella misurazione dello stato di carica (SOC). Il suo sofisticato algoritmo valuta il SOC in modo più preciso, evitando danni da sovraccarico o sovrascarico.

Il nuovo S-Frame pack, basato su batterie NCM, aumenta la sicurezza prevenendo in modo proattivo gli eventi termici. Riconosciuto per la sua eccezionale sicurezza tra i prodotti a base NCM, il S-Frame pack è stato selezionato tra i finalisti per il prestigioso ees AWARD 2023.

Nel frattempo, presso lo stand dell’azienda (padiglione B1, 410) i visitatori potranno conoscere la tecnologia all’avanguardia delle batterie e di accumulo di energia di LG Energy Solution. Quest’anno il tema principale sono le batterie a celle, con particolare attenzione alle tipologie NCM e LFP. L’azienda presenterà anche i suoi sistemi rack ad alta tensione, le batterie UPS e il sistema ESS domestico LG Energy Solution FLEX.

“La divisione ESS di LG Energy Solution è impegnata a migliorare la competitività dei prodotti lanciando nuove soluzioni basate su batterie LFP con caratteristiche eccellenti in termini di densità energetica ed efficienza”, ha dichiarato Seungse Chang, responsabile della divisione ESS Battery di LG Energy Solution.

“Stiamo sfruttando la nostra vasta esperienza e la nostra tecnologia. Nel mercato degli ESS residenziali, la nostra gamma di prodotti è stata ampliata con un nuovo sistema di inverter ibrido e altri prodotti innovativi, come LG Energy Solution Prime, LG Energy Solution FLEX e LG Energy Solution enblock. Siamo impegnati nel fornire una gamma diversificata di scelte di alta qualità in grado di soddisfare le esigenze in continuo cambiamento dei nostri clienti, con particolare attenzione alla scalabilità e alla facilità di installazione”.

Per le immagini dei prodotti, visitare il sito https://news.lgensol.com/media-library/images/

LG Energy Solution

LG Energy Solution (KRX: 373220), nata da LG Chem, è attualmente produttore leader a livello mondiale di batterie agli ioni di litio per i comparti dei veicoli elettrici e della mobilità, dell’IT e dei sistemi di accumulo di energia. Con 30 anni di esperienza in tecnologie rivoluzionarie nell’ambito delle batterie e un’ampia attività di ricerca e sviluppo (R&D), l’azienda è il primo detentore al mondo di brevetti nel settore delle batterie, con oltre 25.000 titoli di protezione. La sua solida rete globale, che si estende in Nord America, Europa, Asia e Australia, comprende impianti di produzione di batterie nati da joint venture con le principali case automobilistiche, come General Motors, Stellantis N.V., Hyundai Motor Group e Honda Motor Co. All’avanguardia nel settore del green business e della sostenibilità, LG Energy Solution mira a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050, incarnando al contempo il valore della crescita condivisa e promuovendo una cultura aziendale diversificata e inclusiva. Per ulteriori informazioni sulle idee e le innovazioni di LG Energy Solution, visitare il sito https://news.lgensol.com

La divisione ESS di LG Energy Solution

Da quando, nel 2015, è iniziata la produzione di massa di celle per batterie per sistemi di accumulo di energia (ESS), LG Energy Solution fornisce soluzioni ESS complete, partendo da celle, pacchi/rack e alloggiamenti per arrivare ai sistemi di gestione delle batterie. La gamma di prodotti ESS dell’azienda copre tutte le applicazioni del settore, tra cui reti e sistemi di accumulo di energia in ambito residenziale e per uso commerciale e industriale. LG Energy Solution ha acquisito NEC nel 2021 e in breve tempo ha costituito negli Stati Uniti l’integratore di sistemi LG Energy Solution Vertech.

