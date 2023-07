LG lancia Apple AirPlay per gli hotel TV e altre novità per alberghi

LG Electronics ha presentato le proprie novità in materia di display per il settore hospitality in occasione di Hitec 2023, la più importante fiera al mondo dedicata alle soluzioni tecnologiche per il settore alberghiero tenutasi a Toronto, Canada. In particolare, LG ha presentato i nuovi hotel TV dotati di tecnologia Apple AirPlay, che permette agli ospiti di condividere contenuti dal proprio iPhone o iPad sul televisore della propria camera. Gli ospiti dell'hotel potranno quindi connettere in tutta sicurezza il proprio iPhone o iPad allo smart TV LG dell'hotel scansionando semplicemente un codice QR. Grazie all’assenza di login o password da ricordare o di un'applicazione da scaricare a parte, questa soluzione è la più semplice per un hotel per consentire agli ospiti di accedere alle loro applicazioni di intrattenimento e account personali sul grande schermo della propria camera. Le strutture alberghiere potranno iniziare a offrire la funzionalità AirPlay sugli smart TV LG per hotel nel corso di quest'anno. La funzionalità AirPlay sarà disponibile sugli smart TV LG del 2023 e sui modelli degli ultimi anni.

Nella zona Reception, i visitatori hanno potuto testare il display LG LED All-in-One da 136 pollici e 1,5 mm di pixel di pitch, una soluzione che include un controller, un altoparlante integrato e un supporto da pavimento opzionale. Nell'area Meeting Room, i visitatori hanno avuto l'opportunità di esplorare i display LG per le sale meeting, con soluzioni adatte a spazi di varie dimensioni e a diverse esigenze di utilizzo. Tra queste, il display LG LED All-in-One da 163 pollici e 1,8 mm di pixel pitch, i prodotti della serie LG One:Quick e gli schermi 4K UHD (3.840 x 2.160) da 43 e 55 pollici. I visitatori hanno potuto inoltre osservare LG CreateBoard, la lavagna digitale interattiva da 75 pollici con funzionalità multi-touch a 40 punti, risoluzione 4K che permette una semplice condivisione dello schermo tramite l'applicazione LG CreateBoard Share. La zona Suite Room ospitava il TV LG OLED da 97 pollici, mentre la zona Presidential Suite ha stupito i visitatori con il display LG Magnit da 136 pollici, con un pixel pitch di 0,78 mm.