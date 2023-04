Lgbt: Gaycenter, ''combattiamo l'eterofobia', affissi manifesti contro di noi

''Manifesti di attacco sono stati affissi nella notte all'ingresso della sede dell'associazione Gay Center a Roma. La firma è quella di un'organizzazione di estrema destra, Azione Frontale, già nota per azioni di questo tipo e di valenza antisemita''. Lo denuncia in una nota Gaycenter.

"Continua a verificarsi l'affissione di manifesti contro la nostra associazione da parte di Azione Frontale, questa volta con la scritta 'Basta l'imposizione lgbt+' - aggiunge - Questi slogan ricordano quelli dei Nazisti e dei Fascisti contro gli Ebrei, o quelli dei suprematisti bianchi in America. Sono scritte molto gravi contro la nostra associazione, Gay Center, che da anni gestisce il numero verde Nazionale contro l'omobistransfobia Gay Help Line 800 713 713, che ad oggi è un servizio per il Comune di Roma, sostenuto anche dalla Regione Lazio e Unar- Ministero Pari Opportunità. Il nostro impegno quotidiano a sostegno delle vittime forse è una minaccia per chi vuole continuare a discriminare in modo incontrastato. Per questo chiediamo al Governo di sciogliere l'organizzazione Azione Frontale, come consentito dalla legge, per le sue continue azioni discriminatorie ed antisemite".