Lgbt, Gualtieri: "Rimuovere discriminazioni su base orientamento sessuale"

"È tempo di rimuovere la discriminazione ai diritti dei bambini e delle persone sulla base dell'orientamento sessuale perché discriminare i diritti sulla base dell'orientamento sessuale è anticostituzionale". Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenuto a Torino all'iniziativa 'Le Città per i diritti', promossa dal sindaco di Torino Stefano Lo Russo per chiedere maggiori diritti per le famiglie omogenitoriali.