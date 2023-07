L'IA per la salute, da Artemisia Lab arriva l'ecografia multiparametrica

“Rivoluzione nella diagnostica: l'ecografia multiparametrica che si combina con l'intelligenza artificiale, oggi disponibile in Artemisia Lab”. È questo l’annuncio di Mariastella Giorlandino, Amministratore di Rete Artemisia Lab, che ha spiegato: “Presso il centro Artemisia Lab Analysis, zona EUR/Marconi, è attualmente possibile effettuare l’ecografia multiparametrica, un esame ecografico con la tecnologia diagnostica più avanzata oggi disponibile, che sta plasmando la medicina moderna. Questo potente strumento è cruciale nella diagnosi e nel monitoraggio di diverse condizioni, tra cui nodularità della tiroide e del seno, steatosi epatica, fibrosi e infiammazioni del fegato. Utilizzando sonde ad alta frequenza fino a 22 MHz, la tecnologia consente una diagnosi accurata e precoce, riducendo la necessità di esami più invasivi".

"Ma non solo - ha aggiunto - La recente incorporazione dell'intelligenza artificiale (IA) in questa tecnologia offre una nuova frontiera nel campo della diagnostica. La IA può comparare le immagini ottenute dai medici con un database globale, migliorando ulteriormente la capacità diagnostica e favorendo una diagnosi precoce. Il responsabile di questo servizio presso Artemisia Lab è il Prof. Francesco Pignataro, professionista d’eccellenza, Specialista in Medicina Interna ed Esperto in Diagnostica per Immagine avanzata. L'ecografia multiparametrica e l'intelligenza artificiale rappresentano davvero una rivoluzione nel campo della diagnostica medica, che potrebbe cambiare il corso della vita dei pazienti”.