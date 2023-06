Libero e Virgilio mail down, Italiaonline: "Oggi accessibili, ora ristori"

''Desideriamo informare i nostri utenti che da ormai diverse ore le caselle di posta Libero mail e Virgilio mail sono tutte accessibili''. Lo scrive Italiaonline in una nota. ''Per scusarci con i nostri utenti, stiamo valutando le più opportune modalità di ristoro a seconda dei servizi sottoscritti'', aggiunge.

I messaggi, inviati alle caselle Libero e Virgilio nei giorni scorsi, ''sono stati o saranno recapitati a seconda del comportamento dei provider di posta che hanno gestito l'invio delle e-mail negli ultimi giorni'', si legge nel comunicato. ''Non possiamo che ringraziare i milioni di utilizzatori di Libero Mail e Virgilio Mail per la pazienza dimostrata, oltre a ribadire che, come sempre, la nostra priorità è stata quella di agire per tutelare i dati e ripristinare il servizio nel minor tempo possibile'', conclude Italiaonline.