Libia, 20 migranti morti di sete nel deserto

Le autorità libiche hanno confermato oggi il ritrovamento dei corpi di 20 migranti "morti di sete" nel deserto. I migranti si trovavano a bordo di un veicolo che si è fermato nel deserto del Sahara a causa di una avaria, 310 km a sud di Kufra, dopo aver varcato il confine in provenienza dal Ciad.

Il ritrovamento è stato reso noto su Facebook dal Servizio Ambulanze ed emergenze di Kufra. I corpi sono stati consegnati alle autorità competenti per la loro sepoltura, si legge ancora sul messaggio. Non sono stati forniti altri dettagli sui migranti, morti durante il pericoloso viaggio per raggiungere e attraversare il Mediterraneo, verso l'Europa.