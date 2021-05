Libia, Saviano: "Spari a peschereccio? Come se volessero alzare posta"

"I tre pescherecci italiani stavano pescando gamberi rossi quando sono arrivate le mitragliate. L’area in cui stavano pescando è parte della zona di protezione pesca istituita da Gheddafi; per la pesca lì sono previste sanzioni, ma non sono giustificate o legittimate aggressioni. Gheddafi interdisse (senza alcun accordo internazionale) quella zona. Le sanzioni e il sequestro sono probabilmente una leva per chiedere una tangente. La cosa inusuale è l’uso di mitragliatrici contro i pescherecci italiani... quasi i libici volessero alzare la posta". Lo ha scritto Roberto Saviano sul suo profilo Twitter.

"Del resto - aggiunge Saviano - la Libia è solita autoproclamare zone di propria competenza, come ha fatto per bloccare le partenze di migranti dalle sue coste. Minniti e Salvini hanno armato e finanziato chi non si fa scrupoli a torturare migranti e aggredite pescatori italiani. Non c'è nulla di più pericoloso di chi afferma di voler difendere gli italiani quando in realtà mira solo ed esclusivamente al proprio tornaconto personale".