Libri, 40 anni in terapia intensiva raccontati in 'Dalla parte del cuore' di Antonio Rebuzzi

La storia professionale e umana di Antonio, medico cardiologo che da quarant'anni lavora nella trincea di una terapia intensiva cardiologica, raccontata attraverso le esperienze dei suoi tanti pazienti. E' 'Dalla parte del cuore. Storie di un cardiologo e dei suoi pazienti', (Rubettino) il libro di Antonio Rebuzzi ed Evita Comes che verrà presentato oggi a Roma, nella Hall del Policlinico 'Gemelli' (quarto piano) alle ore 15.

A discutere con gli autori saranno presenti: la giornalista Vira Carbone, presentatrice del programma 'Buongiorno Benessere', il direttore Generale del Policlinico Gemelli, Marco Elefanti e il Preside della facoltà di Medicina dell'Università l'Università Cattolica del Sacro Cuore e Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli Irccs di Roma Antonio Gasbarrini.

Ad essere raccontate sono esperienze che molto spesso si sono consumate in un limbo, tra la vita e la morte, dove a volte Antonio ha fatto vincere la vita, altre è stato vinto. Passano davanti al lettore tante storie di vita: da quella di Antonio, l'amico, che ha avuto un'embolia polmonare, a quella di Francesco giovane colpito da arresto cardiaco mentre correva ed è andato in coma; da quella di Pietro, quindicenne promessa del calcio, che ha trafitto il cuore del protagonista del libro, a quella Francesco, anziano con insufficienza cardiaca che pensava di essere ricoverato non in unità coronarica ma in un Hotel a 5 stelle, fino a quella di Lisa che, ipocondriaca nata, ha dovuto fare i conti con il lavoro di chi con la morte ci dialoga tutti i giorni. Vicende realmente accadute che ci insegnano che esiste chi nell'attenuare la sofferenza altrui ha scoperto il suo essere vero, reale e che se non ci fosse chi è abituato ai miracoli forse non ci sarebbero più i miracoli.

Antonio Rebuzzi, già primario della terapia intensiva cardiologica del Policlinico Gemelli di Roma, professore di Cardiologia dell’Università Cattolica di Roma ed editorialista del quotidiano 'Il Messaggero'. E' stato relatore in numerosi congressi in Italia e all’estero e autore di oltre 240 pubblicazioni su riviste italiane ed internazionali. Evita Comes laureata in giurisprudenza, è giornalista pubblicista. Lavora nella comunicazione esterna di Eni. Ha pubblicato il suo primo romanzo 'Seduti a tavola con la casa' (2018, Il Seme Bianco).