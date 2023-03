Libri, alla Casa dell’Architettura Alberto Fabi presenta 'Nella testa di Luca'

Un editore famoso a livello internazionale contatta uno scrittore, Luca, pubblicato con successo da una piccola casa editrice. Da questo momento si scatenano una serie di eventi che provocano fatti e misfatti sul piano lavorativo e sentimentale. Fino a quando una mattina Luca vede apparire in un vicolo di Trastevere Truman Capote che si autoeleggerà a suo mentore. Tutto accidentalmente generato dalla mancanza di 24 fogli bianchi per stampante. Come si concilieranno il caos fisico e mentale che ne conseguirà?

A raccontarlo, domani 3 febbraio alle ore 18.00 alla caffetteria della Casa dell’Architettura di Roma (piazza Manfredo Fanti, 47), alla presentazione del libro 'Nella testa di Luca', sarà lo stesso autore, Alberto Fabi insieme a Marco Dionisi Carducci, scrittore, curatore e organizzatore di eventi culturali e mostre d’arte.