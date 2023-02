Libri, 'C'era una volta la politica': Casini suggerisce la via, 'sovranismo sì ma europeo'

Una storia da protagonista al centro della politica, tra prima e seconda Repubblica: Pier Ferdinando Casini, senatore, già presidente della Camera, presidente della commissione Esteri del Senato e poi candidato alla presidenza della Repubblica, ma soprattutto democristiano doc, anzi, "l'ultimo democristiano", si racconta nel volume "C'era una volta la politica" (Piemme). E all'Adnkronos, che prende spunto da alcuni passaggi del volume che viene presentato in tutta Italia, parla delle nuove sfide dell'Europa e dello stato dell'arte della politica italiana. Domanda: lei cita la figlia di De Gasperi che vide piangere il padre per il fallimento della Comunità europea di difesa. Una delle rare volte in cui lo statista ebbe a mostrare il suo scoramento. Oggi, di fronte a quanto assistiamo in Ucraina, quel progetto resta un’utopia?

"Oggi è più che mai ineludibile arrivare dove non siamo arrivati allora. Perché la globalizzazione e le sfide geopolitiche hanno reso evidente quello che era già chiarissimo a De Gasperi più di settanta anni fa, ovvero che l'Europa non può reggersi solo sull’unità economica o monetaria ma, se vuol contare qualcosa, deve avere anche una politica estera e di difesa comune. La guerra in Ucraina ha dimostrato che o l’Europa fa massa critica assieme, o rischia di essere insidiata da un nemico esterno o, peggio, di essere spazzata via".

"Dietro la sfida di Putin -prosegue- c’è il chiaro rifiuto di tutto quell’insieme di valori che i padri fondatori, De Gasperi, Schuman e Adenauer, hanno messo alla base della costruzione politica dell’Europa. Quello che Putin non può tollerare è una democrazia ai suoi confini. La sfida, allora, è tra dittatura e democrazia ed è proprio per questo che tutto l’Occidente, e l’Europa in particolare, è chiamata a riscoprire la propria identità. Il sovranismo è, sì, indispensabile, ma solo a livello europeo".

Un mondo multipolare ma non multilaterale fa crescere conflitti e povertà

Lei scrive: “È saltato il vecchio ordine e non riusciamo a costruirne uno nuovo altrettanto credibile”. Quale via d’uscita intravede dall’impasse in cui la comunità internazionale è bloccata?

"La transizione che si è aperta nel 1989 -replica Casini- non ha messo in discussione le scelte fondamentali, quella atlantica e quella europea che, anzi, ne sono uscite confermate e vincenti: NATO e UE, infatti, sono apparsi come due pilastri del nuovo ordine internazionale. Così come vincente è apparsa la scelta a favore del multilateralismo, della partecipazione attiva al sistema delle Nazioni Unite. Tuttavia, oggi, queste scelte di collocazione non pesano più come prima".

"I processi di globalizzazione hanno infatti fatto emergere nuovi protagonisti e messo in discussione i vecchi equilibri disegnando uno scenario segnato da conflitti, instabilità, terrorismo, povertà e divario sociale sempre più diffusi ed elevati. Un mondo multipolare ma non per questo multilaterale. E invece è proprio il multilateralismo, questa grande conquista del XX secolo che, va difeso, rinnovato e rafforzato perché, con tutti i suoi problemi, resta l’unica scelta possibile".

Essere di centro significa come nella prima Repubblica rispettare l'avversario nella diversità delle idee

Verso la fine del libro lei cita l’endorsement che nelle ultime elezioni politiche ebbe a Bologna da parte di Prodi e di Guccini. Quest’ultimo, lei ricorda, disse: “Voto Casini, spero si riveli meno di destra di quanto dicono”. Per lei che in realtà è cresciuto come “estremista di centro”, cosa significa, nel 2023, in un mondo radicalmente cambiato rispetto a quello in cui si è formato politicamente, restare fedele a quella vocazione?

"Significa restare profondamente un democratico cristiano. E questo, a sua volta, significa ricordare quanto di buono ci fosse in quella stagione politica, una stagione di polemiche accese ma anche di grande ascolto. All’epoca, ogni discussione avveniva in un clima di grande compostezza, sia nei modi che nei toni; anche gli scontri più duri finivano con il riconoscimento dell’onore e il rispetto dell’avversario, pur nella diversità delle idee e nella rivalità politica. Nella Prima Repubblica esisteva un fondamento di valori condivisi. Nei momenti più difficili le forze in campo sapevano mettere da parte le differenze per concentrarsi sulle scelte importanti da fare. Tutto si reggeva su questo: i governi potevano cadere, ma il sistema no. Si poteva contare su grandi partiti basati, su scelte ideali e rigorose opzioni programmatiche".

"All’epoca, per arrivare a riscoprire cariche pubbliche importanti, serviva un lungo cammino nelle retrovie, una crescita, uno studio. Contavano la serietà e la competenza. Uno degli errori più grandi della Prima Repubblica è il non aver saputo creare una classe dirigente in grado di sostituirla. E il risultato è stato lo sradicamento di un intero sistema, un graduale svuotamento del senso più vero della politica, un progressivo accantonamento della centralità del Parlamento. Basti pensare -conclude- che i nuovi progetti di autonomia differenziata prevedono per Camera e Senato il ruolo di passacarte, con una funzione puramente consultiva, come se si fossero sostanzialmente trasformati in una sorte di CNEL". (di Cristiano Fantauzzi)