Libri consigliati: la guida pratica di Saverio Bruno per imparare a scalare un business

Milano, 24 Marzo 2022. Ci sono due modi di guardare una crisi: al peggio o al meglio. Le difficoltà delle aziende italiane sono innegabili così come non possiamo negare che alcuni mercati siano stati favoriti rispetto ad altri per una serie di concause e contingenze.

La relatività di questa visione ci permette di allontanarci dal sentimento caldo, dai personalismi e dalle opinioni soggettive e di rivolgere lo sguardo a chi lavora ogni giorno per trasformare il presente in opportunità per sé stesso e per gli altri.

Web Marketing per imprenditori B2B

È quanto accaduto nella storia di Saverio Bruno, Fondatore di RIOLAB S.R.L., esperto di Web Marketing e consulente fidato di imprenditori attivi nel mercato B2B. Saverio Bruno (https://saverioweb.com/) ha pubblicato un libro che si pone non solo come un manuale per imprenditori ma anche come un nuovo modo di guardare il panorama che si prefigura sul nostro scenario economico.

Non è un motivatore ma ama concentrarsi sul suo lavoro in ottica di auto-miglioramento e lo fa trasmettendo la stessa medesima attitudine ai suoi collaboratori e ai suoi clienti.

Nello specifico si occupa di “portare clienti” senza trucchi, senza inganni o manipolazioni e, quindi, attraverso un approccio che potremmo definire scientifico: ROI, ROAS, budget e CPC sono il suo pane quotidiano che ha deciso di racchiudere in un libro da condividere con chi ha un’attività e ha bisogno di risollevarne le sorti.

Il principio della domanda consapevole

Il suo operato è guidato dal principio della domanda consapevole che, molto sinteticamente, possiamo spiegare come l’atto lucido che compiono le persone ogni giorno quando vanno alla ricerca di beni, servizi, preventivi o consulenze.

Non c’è niente di più “caldo” di un utente che prende il proprio smartphone e inizia a cercare online ciò di cui ha bisogno. Proprio da questo gesto, così comune e quotidiano, si dirama il suo approccio di lavoro con i suoi clienti.

Saverio Bruno connette domanda e offerta abbreviando le distanze tra chi cerca “qualcosa” e chi offre proprio quel “qualcosa” senza scorciatoie ma creando corsie preferenziali tra aziende e clienti.

È arrivato il momento di pensare al futuro

Il periodo che viviamo può essere definito facile o complesso a seconda di come decidiamo di accettare ciò che sta accadendo. Il mercato ha spostato gran parte delle transazioni tradizionali in rete e sempre più persone hanno cambiato idea o parere sul web.

Le ricerche online aumentano giorno dopo giorno e permettono a grandi e piccole aziende di farsi trovare adottando strategie reali, quantificabili e mirate. Per questo Saverio Bruno ha creato un manuale per chi desidera cominciare a lavorare seriamente utilizzando le opportunità del web ma conoscendo anche i rischi che potrebbero derivarne.

Strategie, falsi miti, nozioni e approcci sono il capitale di risorse che ha deciso di racchiudere nel suo libro, frutto non solo delle sue conoscenze ma anche delle esperienze quotidiane di contatto con imprenditori B2B. Impazienti, ansiosi, preoccupati ma anche motivati, fiduciosi e ottimisti.

E difatti grazie a questo libro Saverio vuole insegnare agli imprenditori come sfruttare a proprio favore i cambiamenti improvvisi del marketing digitale ma anche come programmare la crescita di un business adottando strategie di lungo raggio, che guardano al futuro e non più solo alle soluzioni da mettere in atto nell’immediato.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://saverioweb.com/

Responsabilità editoriale: TiLinko – Img Solutions srl per Riolab Srl