Libri, Gianni Silvestrini firma 'Che cosa è l'energia rinnovabile oggi'

'Che cosa è l’energia rinnovabile oggi' è il titolo dell’ultimo libro di Gianni Silvestrini, direttore scientifico del Kyoto Club, coordinatore del Master Ridef del Politecnico di Milano, ex direttore generale del ministero dell’Ambiente e consigliere al ministero dello Sviluppo economico, impegnato da oltre 30 anni sul versante energetico sia nelle attività di ricerca che nelle politiche di diffusione delle tecnologie pulite.

Il libro, pubblicato da Edizioni Ambiente per la collana 'Che cosa è', presenta un quadro completo e aggiornato del contributo che le energie rinnovabili possono dare alla decarbonizzazione dell’economia e alla crescita dell’occupazione. 'Che cosa è l’energia rinnovabile oggi', grazie ad un linguaggio chiaro e divulgativo, informa il lettore su quali siano le tecnologie per produrre e accumulare energia senza emettere anidride carbonica, da quelle più consolidate come il fotovoltaico e le biomasse fino a quelle più innovative come l’eolico offshore e i sistemi di accumulo di lunga durata. Silvestrini analizza eolico, solare, geotermia, biomasse, accumuli e idrogeno, efficienza energetica, reti e connessioni, contratti, e ne illustra le applicazioni nel nostro paese, in Europa e a scala globale.