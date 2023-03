'Manuale per cuori spezzati': consigli utili per riconquistare l'ex firmati Nogarotto

Nelle librerie la guida per chi è stato lasciato, per chi vive una storia in crisi, per chi ha perso la fiducia in se stesso e vuole ritrovarla

Una guida per cuori spezzati, per chi è stato lasciato, per chi vive una storia in crisi, per chi ha perso la fiducia in se stesso e desidera ritrovarla. Un metodo innovativo per recuperare il dialogo e il rapporto con l’ex. Consigli utili, pratici, efficaci, salutari. E' nelle librerie 'Manuale per cuori spezzati. Il metodo per far tornare l'ex in 50 giorni' (Compagnia editoriale Aliberti) firmato da Igor Nogarotto con un sottotitolo esemplificativo 'aggiusta il tuo cuore e riconquista chi ami. Soddisfatti o rincuorati'. Scrittore, musicista, autore, Igor Nogarotto esemplifica nel suo 'trattato' un percorso attento e puntuale da seguire. La prima novità è la calendarizzazione del percorso in 50 giorni.

Ci sono indicazioni semplici e scrupolose, un linguaggio confidenziale e immediato. L'autore accompagna giorno per giorno il lettore verso obiettivi inequivocabili e precisi. Una simbolica clessidra che scandisce il tempo che separa dal ricongiungimento con l’ex, abbattendo parallelamente il muro di dolore che si è costruito intorno. L’altra novità del manuale è la natura del metodo. Né clinica né terapeutica, ma empirica, creata con l’esperienza maturata sul campo minato dell’amore. Il libro nasce, infatti, da fallimenti e sofferenze personali, si sviluppa e si perfeziona in molteplici applicazioni con persone in difficoltà, rivelandosi efficace anche in casi apparentemente senza via di uscita.

Tra consigli pratici, attività fisica, riflessioni allo specchio, strategie social ed esercizi scritti (il lettore interviene sul manuale stesso trasformandolo nel suo diario di bordo), si recupera stima in se stessi, perché rinascere è il primo e fondamentale step per riacquisire carisma e riattrarre la persona amata. Un manuale d’amore, dunque, o meglio, 'un amore da manuale', che tocca le corde più intime, unendo concretezza e sogno. Richiede coraggio, disciplina e fiducia. Perché l’amore è un percorso che parte da dentro e che ci renderà grati e completi, pronti per il tanto atteso e nuovo incontro con l’ex. Non è alla sua prima volta 'letteraria' Igor Nogaratto che nella sua biografia sottolinea di essere nato a Mombercelli, in provincia di Asti, un paese di 2mila anime. I primi lavori sono 'Volevo uccidere Gianni Morandi' e 'Rosa stacca la spina', mentre in veste di cantautore ha firmato 'Ninna nonna', la Canzone Ufficiale Italiana dei Nonni e 'Eleonora sei normale', canzone simbolo contro i disturbi alimentari.