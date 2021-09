Libri: su 'Relazioni' di ottobre 'Roma oltre Roma, Una riforma istituzionale per l’innovazione'

All’inizio di ottobre sarà in libreria il secondo volume della pubblicazione periodica “Relazioni” diretto da Stefano Lai ed edito da Luca Sossella. Il progetto, spiega una nota, nasce come stimolo per chi crede che le relazioni siano una risorsa personale, sociale ed economica, la cui gestione può favorire la nascita di una società più giusta ed equilibrata. Questo secondo volume sarà dedicato ai problemi della sostenibilità.

Tra gli articoli della rivista c’è anche quello di Andrea Mondello, imprenditore, già Vice Presidente di Confindustria e storico Presidente della Camera di Commercio di Roma che, nel numero che sarà a breve in libreria, firma un articolo dal titolo “Roma oltre Roma - Una riforma istituzionale per l’innovazione”. Una ampia e interessante riflessione sul destino e sul ruolo della Capitale d’Italia tra possibile rilancio e rischio decadenza. Un invito a puntare sulla conoscenza, la ricerca e l’innovazione di sistema per ridare a Roma quel ruolo guida che merita e che da troppo tempo ha, invece, smarrito.