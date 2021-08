Libro dei Fatti, a settembre la 31esima edizione

Il Libro dei Fatti alla 31esima edizione. A settembre arriva la nuova edizione italiana del celebre 'World Almanac', pubblicato dalla AdnKronos Libri. Nel 2021, che si candida a diventare l'anno della ripartenza, il Libro dei Fatti proporrà in copertina i simboli del periodo che l'Italia e il mondo stanno vivendo: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio Mario Draghi, il Santo Padre Papa Francesco. E poi i Maneskin, il professor Fabrizio Pregliasco, un'immagine di riferimento alla Dad, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden con la vicepresidente Kamala Harris.

All'interno, in un testo che alla longevità abbina la completezza e l'affidabilità delle informazioni dell'agenzia Adnkronos, 'un milione di notizie' e una serie di speciali, che rendono il Libro dei Fatti uno strumento di lavoro, un partner nello studio e anche un assist per soddisfare ogni curiosità. Il volume come sempre sarà in promozione in Autogrill, in vendita presso le migliori librerie e in tutti i formati digitali, App e sito inclusi.