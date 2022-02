Libro Palamara: "Dopo trojan in telefono nella magistratura nessuno si fida più di nessuno"

“Visto il clima che si è creato all’interno della magistratura dopo il mio trojan nessuno si fida più di nessuno. Devo dirle però che, anche quando le intercettazioni sono disposte dall’autorità giudiziaria, il confine tra gli ascolti legali e quelli illegali non immagini sia così netto”. Così Luca Palamara intervistato da Alessandro Sallusti nel nuovo libro ‘Lobby e Logge’ edito da Rizzoli e in uscita domani in libreria.

“Mettiamoci pure che oggi tra sicurezza informatica e hackeraggio è una lotta continua, una sorta di guardie e ladri. Insomma, capisce che nessuno, neppure il capo del Csm, può sentirsi al sicuro” aggiunge l’ex pm romano.