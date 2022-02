Libro Palamara: "Istituzioni e giornali alleati per non far uscire notizia loggia Ungheria"

“In effetti è tutto molto strano: istituzioni e giornali alleati nel non fare uscire la notizia di una possibile loggia segreta specializzata in depistaggi. Strano soprattutto se pensiamo alla potenza di fuoco messa in campo dall’asse tra procure e giornalisti su altre inchieste, quelle per esempio del passato su Berlusconi e oggi quelle su Renzi”. Così Luca Palamara intervistato da Alessandro Sallusti nel nuovo libro ‘Lobby e Logge’ edito da Rizzoli e in uscita domani in libreria a proposito delle prime fasi delle indiscrezioni sulla presunta Loggia Ungheria.