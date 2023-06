L'idratazione è fondamentale prima e dopo la donazione del sangue

Il Professor Umberto Solimene, esperto dell’Osservatorio Sanpellegrino, spiega perché una corretta idratazione è fondamentale per il donatore

Milano, 14 giugno 2023 – La donazione di sangue è sempre un momento importante nella vita del donatore ma, in alcuni casi, può rivelarsi un’esperienza fisicamente e mentalmente stancante. Una corretta idratazione quotidiana può essere d’aiuto nell’affrontare serenamente questo delicato momento.

È consigliabile, infatti, prima della donazione di sangue, bere molta acqua, poiché si verifica una decisiva perdita di liquidi. Non si deve però eccedere nel consumo di bevande ricche di caffeina come , ad esempio, caffè o bibite che la contengono, perché, per la loro azione diuretica, contribuiscono in modo decisivo a disidratare l’organismo. Idratarsi correttamente è di fondamentale importanza anche dopo la donazione per evitare di incorrere in possibili problematiche dovute alla disidratazione: è necessario quindi bere qualche bicchiere d’acqua in più del solito.

Inoltre, uno dei principali elementi che compongono il sangue è il plasma che, a sua volta, è composto per quasi il 92% di acqua. Preparare l’organismo alla donazione, tramite una corretta idratazione, consentirà quindi al corpo di sostituire e ricostruire immediatamente quanto perso in termini di liquidi. Un’adeguata idratazione consente anche di non pregiudicare la qualità delle componenti ematiche prelevate e, di conseguenza, non alterare gli esami del prelievo.

“Bere ogni giorno la corretta quantità di acqua è importante, ma avere l’accortezza di idratarsi di più prima e dopo la donazione di sangue è fondamentale.” - Spiega il Professor Umberto Solimene, dell’Università degli Studi di Milano, membro dell’Osservatorio Sanpellegrino e Presidente FEMTEC. – “Proprio la perdita di liquidi collegata al prelievo di sangue, infatti, potrebbe portare ad una disidratazione fisiologica e ad una diminuzione maggiore del volume del sangue, così come a crampi e spossatezza generale. È bene, quindi, cercare di idratarsi di più in questo periodo di tempo ed evitare le bevande zuccherate”. – Conclude il Professor Solimene.

Fonti

Predonation water ingestion attenuates negative reactions to blood donation; Sarah A Hanson, Christopher R France; 2004

Predonation hydration and applied muscle tension combine to reduce presyncopal reactions to blood donation; Christopher R France, Blaine Ditto, Mary Ellen Wissel, Janis L France, Tara Dickert, Aaron Rader, Kadian Sinclair, Sarah McGlone, Zina Trost, Erin Matson; 2010

SANPELLEGRINO

Sanpellegrino è l’azienda di riferimento nel campo delle bevande non alcoliche in Italia, con acque minerali, aperitivi analcolici, bibite e tè freddi. I suoi prodotti, sintesi di benessere, salute ed equilibrio, sono presenti in 150 Paesi attraverso filiali e distributori sparsi nei cinque continenti. Sanpellegrino, come principale produttore di acqua minerale, è da sempre impegnata per la valorizzazione di questo bene primario per il Pianeta e lavora con responsabilità e passione per garantire a questa risorsa un futuro di qualità. Un impegno che passa anche attraverso la promozione dell’importanza di una corretta idratazione: Sanpellegrino, infatti sostiene e diffonde i principi di benessere psico-fisico legati al corretto consumo di acqua, facendosi portavoce dell’“educazione all’idratazione” attraverso un programma che promuove il consumo quotidiano della corretta quantità di acqua, a seconda delle diverse esigenze e stili di vita.

Contatti:

Responsabile relazioni esterne

Gruppo Sanpellegrino

Prisca Peroni

prisca.peroni@waters.nestle.com

Tel: 02 3197.1

Ufficio Stampa MSL Italia

Marco Rivetta

marco.rivetta.ext@mslgroup.com

Tel: 02 7733 6280