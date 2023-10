A Firenze arriva una mostra sul tempo

Inaugura oggi, ospite degli spazi dello IED Firenze, "The Tilt of Time", una mostra collettiva che racconta il rapporto tra arte e tempo. L'iniziativa è legata a doppio filo ad "Anish Kapoor. Untrue Unreal", evento in scena dal 7 ottobre a Palazzo Strozzi. In esposizione, un gran numero di opere provenienti da collezioni private e istituzionali. I visitatori potranno ammirare i capolavori di artisti italiani e stranieri. Tra questi, Giulio Aldinucci, Fabrizio Ajello, Chiara Bettazzi, Francesco D'Isa, Namsal Siedlecki, Alessandro Gandolfi e Jacopo Jenna.