Inaugura oggi a Milano, ospite degli spazi della Galleria Rubin, in via Santa Marta, “Mario Schifano. Calligrafia autografa”, la mostra dedicata a uno dei grandi protagonisti del Novecento italiano e internazionale. I capolavori del pittore di Homs sono infatti ospiti dei musei più famosi del mondo, e hanno messo in crisi prassi consolidate di stile e di pensiero. In esposizione, una selezione di opere provenienti da tre gruppi iconici: “Paesaggi anemici”, “Coca-Cola” e “Finestra del suicidio”.