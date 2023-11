A Milano una mostra dedicata ai mattoncini Lego

Inaugura domani a Milano, ospite degli spazi del Museo della Permanente, “Lego Life”, la mostra dedicata ai mattoncini giocattolo più famosi del mondo. In esposizione, una serie di grandi diorami, una rassegna di opere ispirate ai capolavori della storia dell’arte, un laboratorio in cui i bambini possono divertirsi a costruire tutti i modellini che desiderano, e alcuni giochi di ruolo pensati per grandi e piccini. A rendere possibile l’evento i prestiti delle collezioni italiane e, soprattutto, straniere.