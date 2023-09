A Murano il vetro riciclato diventa un’opera d’arte

Appena inaugurata a Murano (VE), ospite delle sale del Museo del Vetro, “Murano: Upcycling Glass”, la mostra che coniuga arte e sostenibilità. In esposizione, oltre 40 opere in vetro industriale riciclato realizzate dagli artigiani dell’Isola, famosi in tutto il mondo per la loro abilità. L’evento è organizzato e promosso dal Consorzio Promovetro Murano, dal CoReVe – Consorzio Recupero Vetro, dalla Compagnia Energetica Italiana e da Effetre Murano, con il patrocinio della Regione Veneto e dal Comune di Venezia.