A Roma una mostra dedicata a Skim

Inaugura oggi a Roma, ospite della sede di Banca Generali Private, in via Vittorio Veneto, “AMOR nel KAOS”, la mostra dedicata a Skim. Giovane talento, l’artista fiorentino ha esposto in molti musei italiani e stranieri, guadagnandosi la stima degli addetti ai lavori. È stato inoltre protagonista di numerose collaborazioni con scuole e organizzazioni no profit. Al centro del percorso espositivo, 22 dipinti inediti e non: un’occasione imperdibile per gli appassionati e per tutti quelli che non hanno ancora avuto modo di ammirare le sue opere.