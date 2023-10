A Torino una mostra per raccontare il rapporto tra uomo e montagna

Inaugura oggi a Torino, ospite degli spazi del Museo Nazionale della Montagna Duca degli Abruzzi, “Stay with me. La montagna come spazio di risonanza”, la mostra che indaga il rapporto tra uomo e montagna. Dialogano le opere del walking artist austriaco Michael Höpfner e della sound artist svizzera Magda Drozd. L’evento, un tassello fondamentale del programma Sostenibilità del Museo, è organizzato e promosso dalla Camera di Commercio di Torino e dalla Phileas Foundation di Vienna, con il patrocinio delle istituzioni comunali e regionali.