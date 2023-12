Ad Agrigento torna il Festival del cinema

Inaugura oggi ad Agrigento il locale Festival del cinema, la rassegna dedicata ad alcune delle pellicole più importanti uscite quest’anno nelle sale. In gara per aggiudicarsi l’ambito trofeo dell’ottava edizione, oltre 500 opere provenienti da più di 50 paesi del mondo, incluse quelle già premiate in altre prestigiose sedi, come i Festival di Cannes e Toronto. L’evento è organizzato e promosso dalle istituzioni comunali, in collaborazione con il Parco archeologico e paesaggistico Valle dei Templi e con la Valle dei Templi Film Commission.