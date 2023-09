Al MAXXI una mostra per difendere i diritti delle donne

Inaugura oggi, ospite delle sale del MAXXI- Museo delle Arti del XXI Secolo, “Straordinarie protagoniste del presente”, la mostra dedicata alle donne più famose degli ultimi decenni.

In esposizione, gli scatti di Ilaria Magliocchetti Lombi, ritrattista tra le più note in Italia e docente di fotografia allo IED. L’iniziativa, a cura di Renata Ferri, si inserisce nel quadro della campagna “InDifesa”, che l’onlus Terre des Hommes promuove da 12 anni per la difesa e l’estensione dei diritti delle donne.