Anche nel presepio la lotta contro la violenza sulle donne

“Mai più violenza sulle donne” un grido che arriva anche dal cuore del centro storico di Napoli e in particolare da San Gregorio Armeno, conosciuta nel mondo come la strada dei presepi. In occasione dell’inaugurazione della fiera natalizia molti artigiani hanno rivolto un pensiero alla giovane Giulia Cecchettin uccisa lo scorso 11 novembre. Genny Di Virgilio, noto anche a livello internazionale per le sue statuette, ha realizzato quest’anno una natività differente dove tutti hanno sul volto il graffio rosso simbolo della battaglia contro la violenza di genere.