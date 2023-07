Inaugura oggi ad Appiano sulla Strada del Vino (BZ), ospite dei locali della Lanserhaus, “Chagall Picasso. Gli animali nella grafica del ‘900”, un omaggio ad Ambroise Vollard, tra i più importanti galleristi parigini a cavallo tra XIX e XX secolo. In mostra una selezione di grafiche dei due grandi artisti, per un totale di 67 pezzi: 31 acqueforti e acquetinte di Picasso, 34 acqueforti di Chagall. L’evento è organizzato e promosso dalle istituzioni comunali, in collaborazione con Galleria Rubin.