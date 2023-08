Dal Canada arriva una nuova soluzione contro l’inquinamento da microplastiche

Presenti ovunque, dal sangue ai polmoni degli esseri umani e degli animali da allevamento, le microplastiche rappresentano uno dei rischi più insidiosi per la sopravvivenza sul Pianeta. Gli esperti della University of British Columbia, in un articolo recentemente comparso sulle colonne della rivista di settore “Advanced Materials”, affermano di aver trovato una possibile soluzione al problema. Si tratta di bioCap, un filtro realizzato con materiali di scarto che trattiene tra il 95 e il 99% delle microplastiche che inquinano l’acqua.