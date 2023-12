Dall’America il vaccino contro il colesterolo

Sono sempre di più i pazienti alle prese con gli alti livelli di colesterolo “cattivo”. Non solo in Europa e negli Stati Uniti, ma in tutto il mondo. Queste lipoproteine a bassa densità, LDL in gergo scientifico, sono all’origine di un gran numero di patologie spesso letali, come infarto e ictus. Dall’America, però, arriva una svolta. Si tratta di un vaccino che riduce del 30% la produzione di LDL. Il preparato, che sta muovendo i primi passi con i test sugli animali, è stato messo a punto dalla California e dalla New Mexico University. I risultati sono stati pubblicati su “NPJ Vaccines”.